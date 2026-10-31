Demokraci w Izbie Reprezentantów USA zwrócili się do amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) z żądaniem ujawnienia danych o poronieniach, martwych urodzeniach i hospitalizacjach związanych z ciążą wśród ciężarnych imigrantek przetrzymywanych przez tę agencję. Jak podaje The Guardian, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA potwierdził, że ICE nie ma danych o poronieniach za okres od października 2025 roku do czerwca 2026 roku.

List do kierownictwa ICE

List do pełniącego obowiązki dyrektora ICE Davida Venturellego wysłały członkinie Izby Reprezentantów Brittany Pettersen, Joyce Beatty i Robin Kelly. Podpisało go również 64 innych członków Izby Reprezentantów.

Ustawodawcy poprosili o wyjaśnienie, jakie kroki ICE podjęła, aby odzyskać brakujące dane, a także kiedy kierownictwo agencji po raz pierwszy dowiedziało się o problemach z rejestrowaniem przypadków poronień. Wyznaczyli agencji termin do 6 listopada na odpowiedź i poprosili o wyjaśnienie podstaw przetrzymywania ciężarnych imigrantek w areszcie.

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Brakujące zapisy

W dokumentach wewnętrznych ICE wskazała, że nie ma danych o poronieniach po 3 października 2025 roku z powodu zmiany usługodawcy zajmującego się przetwarzaniem rachunków medycznych. Przetwarzanie takich rachunków było opóźnione przez kilka miesięcy. Początkowo rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył, że ICE śledzi poronienia w miesięcznych raportach, lecz później potwierdził brak danych za okres od października 2025 roku do czerwca 2026 roku.

Dokumenty uzyskane przez gazetę wskazują, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy administracji Donalda Trumpa ICE odnotowała 18 poronień. Z dokumentów wynika również, że minionej jesieni i zimy agencja przetrzymywała więcej ciężarnych imigrantek niż kiedykolwiek w poprzednim roku. Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego odrzucił twierdzenia o niewłaściwej opiece medycznej nad ciężarnymi zatrzymanymi.

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