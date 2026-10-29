W Niemczech wilk ciężko zranił 8-letnią dziewczynkę w parku — RMF24
W parku dzikich zwierząt Wildpark Johannismühle w Baruth w Niemczech wilk zaatakował ośmioletnią dziewczynkę podczas zajęć dla dzieci. Dziecko z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Informuje o tym RMF24, powołując się na Bild i niemieckie służby.
Atak podczas opieki nad zwierzętami
Do incydentu doszło 28 października podczas tak zwanego dnia opiekuna zwierząt, zorganizowanego dla dzieci. Według władz powiatu Teltow-Fläming w grupie było troje dzieci i dorosła opiekunka. Co najmniej jeden wilk zaatakował dziewczynkę, gdy grupa poiła zwierzęta.
Dwie pozostałe dziewczynki nie odniosły obrażeń. Lokalne władze zaznaczyły, że opiekunka szybko zareagowała i nie dopuściła do kolejnych ataków.
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Park zamknięto na czas kontroli
Wildpark Johannismühle zamknięto na czas nieokreślony. Władze powiatu zapowiedziały kontrolę weterynaryjną, podczas której ma zostać oceniony stan zdrowia zwierząt i okoliczności ich zachowania.
Według władz kontrola ogrodzeń w lipcu 2025 roku nie wykazała naruszeń bezpieczeństwa. Częściowa inspekcja w marcu 2026 roku również nie stwierdziła naruszeń norm ochrony zwierząt. W parku przetrzymywane są wilki szare i polarne, rysie oraz niedźwiedzie brunatne. Okoliczności ataku badają policja i służby weterynaryjne.