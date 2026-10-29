W parku dzikich zwierząt Wildpark Johannismühle w Baruth w Niemczech wilk zaatakował ośmioletnią dziewczynkę podczas zajęć dla dzieci. Dziecko z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Informuje o tym RMF24, powołując się na Bild i niemieckie służby.

Atak podczas opieki nad zwierzętami

Do incydentu doszło 28 października podczas tak zwanego dnia opiekuna zwierząt, zorganizowanego dla dzieci. Według władz powiatu Teltow-Fläming w grupie było troje dzieci i dorosła opiekunka. Co najmniej jeden wilk zaatakował dziewczynkę, gdy grupa poiła zwierzęta.

Dwie pozostałe dziewczynki nie odniosły obrażeń. Lokalne władze zaznaczyły, że opiekunka szybko zareagowała i nie dopuściła do kolejnych ataków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Park zamknięto na czas kontroli

Wildpark Johannismühle zamknięto na czas nieokreślony. Władze powiatu zapowiedziały kontrolę weterynaryjną, podczas której ma zostać oceniony stan zdrowia zwierząt i okoliczności ich zachowania.

Według władz kontrola ogrodzeń w lipcu 2025 roku nie wykazała naruszeń bezpieczeństwa. Częściowa inspekcja w marcu 2026 roku również nie stwierdziła naruszeń norm ochrony zwierząt. W parku przetrzymywane są wilki szare i polarne, rysie oraz niedźwiedzie brunatne. Okoliczności ataku badają policja i służby weterynaryjne.

Czytaj nas na