W Wielkiej Brytanii 75 deputowanych do parlamentu i członków Izby Lordów wezwało rząd do rozszerzenia sankcji wobec Izraela, aby objęły one osoby i grupy utrudniające wjazd pomocy humanitarnej do Gazy. W liście do szefa dyplomacji Eda Milibanda politycy oświadczyli, że potrzebne są dodatkowe środki ograniczające w związku z pogarszającą się sytuacją humanitarną i opóźnieniami w dostawach pomocy, informuje The National.

Wezwanie do szybkich sankcji

List przygotował deputowany Liberalnych Demokratów Alistair Carmichael. Wśród sygnatariuszy są posłowie Partii Pracy Rushanara Ali i Abtisam Mohamed, a także przedstawicielka Liberalnych Demokratów Layla Moran.

Autorzy apelu wezwali do dokonania pierwszych wpisów na listy sankcyjne przed nadejściem zimy oraz do priorytetowego traktowania spraw dotyczących utrudniania dostaw pomocy do Gazy. Zaproponowali również nałożenie sankcji na izraelskich ministrów i urzędników, którzy, według parlamentarzystów, opracowywali, promowali lub stosowali środki ograniczające wjazd do Gazy Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i innych organizacji humanitarnych.

We wrześniu Wielka Brytania ogłosiła nowy reżim sankcyjny wymierzony w firmy handlujące towarami i usługami z nielegalnych izraelskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, a także w stosujących przemoc osadników. Oczekuje się, że wpisy w ramach tego reżimu wejdą w życie w ciągu sześciu miesięcy.

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Pomoc dla Gazy i cięcia budżetowe

Sygnatariusze listu wezwali również Londyn do naśladowania sankcji UE wobec grup blokujących transporty humanitarne. Chodzi w szczególności o Tzav 9, wobec której Unia Europejska wprowadziła sankcje w lipcu 2024 roku za blokowanie ciężarówek z pomocą zmierzających do Gazy. Politycy proszą rząd o ogłoszenie dodatkowego finansowania żywności, wody i tymczasowego schronienia dla mieszkańców Gazy przed zimą.

W październiku Wielka Brytania wprowadziła Rozporządzenie w sprawie globalnych sankcji dotyczących praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego z 2026 roku, które rozszerza obowiązujący mechanizm sankcyjny. Według Milibanda umożliwia to rządowi szybsze wpisywanie osób fizycznych i organizacji na listy sankcyjne z powodów związanych z prawami człowieka.

W zeszłym tygodniu Światowy Program Żywnościowy ONZ poinformował o ograniczeniu dostaw pomocy do Gazy z powodu braku finansowania. Liczba osób, którym pomaga agencja, ma spaść z 1,6 mln do 1,1 mln, a liczba dziennych porcji w kuchniach społecznych — z 250 tys. do 150 tys.

Jednocześnie brytyjska sieć organizacji charytatywnych Bond oświadczyła, że Wielka Brytania może nie osiągnąć w 2027 roku celu wydawania 0,3% dochodu narodowego brutto na pomoc międzynarodową. Według jej oceny niedobór wyniesie 320 mln funtów szterlingów.

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