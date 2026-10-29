В Великобритании 75 депутатов парламента и членов Палаты лордов призвали правительство расширить санкции против Израиля, чтобы они охватывали лиц и группы, препятствующие ввозу гуманитарной помощи в Газу. В письме главе МИД Эду Милибэнду политики заявили, что необходимы дополнительные ограничительные меры на фоне ухудшения гуманитарной ситуации и задержек в доставке помощи, сообщает The National.

Призыв к быстрым санкциям

Письмо подготовил депутат от Либеральных демократов Алистер Кармайкл. Среди подписантов — депутаты от Лейбористской партии Рушанара Али и Абтисам Мохамед, а также представительница Либеральных демократов Лейла Моран.

Авторы обращения призвали осуществить первые санкционные назначения до наступления зимы, а дела о препятствовании доставке помощи в Газу рассматривать в первоочередном порядке. Они также предложили ввести санкции против израильских министров и должностных лиц, которые, по утверждению парламентариев, разрабатывали, продвигали или применяли меры, ограничивавшие въезд в Газу Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) и других гуманитарных организаций.

В сентябре Великобритания объявила о новом санкционном режиме, направленном против компаний, торгующих товарами и услугами незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу, а также против применяющих насилие поселенцев. Ожидается, что назначения в рамках этого режима вступят в силу в течение шести месяцев.

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Помощь Газе и сокращения бюджета

Подписанты письма также призвали Лондон последовать санкциям ЕС против групп, блокирующих гуманитарные грузы. В частности, речь идет о Tzav 9, против которой Евросоюз ввел санкции в июле 2024 года за блокирование грузовиков с помощью, направлявшихся в Газу. Политики просят правительство объявить о дополнительном финансировании продовольствия, воды и временного жилья для жителей Газы до зимы.

В октябре Великобритания ввела Положение о глобальных санкциях в сфере прав человека и международного гуманитарного права 2026 года, расширяющее действующий санкционный механизм. По словам Милибэнда, это позволяет правительству быстрее вносить физических лиц и организации в санкционные списки по основаниям, связанным с правами человека.

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о сокращении поставок помощи в Газу из-за недостатка финансирования. Число людей, которым помогает агентство, должно снизиться с 1,6 млн до 1,1 млн, а количество ежедневных порций в общественных кухнях — с 250 тыс. до 150 тыс.

В то же время сеть британских благотворительных организаций Bond заявила, что Великобритания может не достичь цели по расходованию 0,3% валового национального дохода на международную помощь в 2027 году. По ее оценке, нехватка составит 320 млн фунтов стерлингов.

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