75 парламентарів Британії закликали посилити санкції проти Ізраїлю — The National

У Великій Британії 75 депутатів парламенту та членів Палати лордів закликали уряд розширити санкції проти Ізраїлю, щоб вони охопили осіб і групи, які перешкоджають ввезенню гуманітарної допомоги до Гази. У листі до глави МЗС Еда Мілібенда політики заявили, що потрібні додаткові обмежувальні заходи на тлі погіршення гуманітарної ситуації та затримок у доставці допомоги, повідомляє The National.

Заклик до швидких санкцій

Лист підготував депутат від Ліберальних демократів Алістер Кармайкл. Серед підписантів є депутати від Лейбористської партії Рушанара Алі та Абтісам Мохамед, а також представниця ліберал-демократів Лейла Моран.

Автори звернення закликали зробити перші санкційні призначення до настання зими, а справи про перешкоджання доставці допомоги в Газу розглядати першочергово. Вони також запропонували запровадити санкції проти ізраїльських міністрів і посадовців, які, за твердженням парламентарів, розробляли, просували або застосовували заходи, що обмежували в'їзд Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт UNRWA та інших гуманітарних організацій до Гази.

У вересні Велика Британія оголосила про новий санкційний режим, спрямований на компанії, що торгують товарами та послугами незаконних ізраїльських поселень на окупованому Західному березі, а також на насильницьких поселенців. Очікується, що призначення в межах цього режиму набудуть чинності протягом шести місяців.

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Допомога Газі та бюджетні скорочення

Підписанти листа також закликали Лондон наслідувати санкції ЄС щодо груп, які блокують гуманітарні вантажі. Зокрема, йдеться про Tzav 9, проти якої Євросоюз запровадив санкції у липні 2024 року через блокування вантажівок із допомогою, що прямували до Гази. Політики просять уряд оголосити додаткове фінансування продовольства, води та тимчасового житла для жителів Гази перед зимою.

У жовтні Велика Британія запровадила Положення про глобальні санкції у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права 2026 року, що розширюють чинний санкційний механізм. За словами Мілібенда, це дає уряду змогу швидше вносити фізичних осіб та організації до санкційних списків на підставах, пов'язаних із правами людини.

Всесвітня продовольча програма ООН минулого тижня повідомила про скорочення поставок допомоги до Гази через брак фінансування. Кількість людей, яким допомагає агенція, має знизитися з 1,6 млн до 1,1 млн, а число щоденних порцій у громадських кухнях — із 250 тис. до 150 тис.

Водночас мережа британських благодійних організацій Bond заявила, що Велика Британія може не досягти цілі витрачати 0,3% валового національного доходу на міжнародну допомогу у 2027 році. За її оцінкою, нестача становитиме 320 млн фунтів стерлінгів.

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