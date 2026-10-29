在英国，75名议会议员和上议院议员呼吁政府扩大对以色列的制裁范围，将阻碍人道援助进入加沙的个人和团体纳入其中。政界人士在致外交大臣埃德·米利班德的信中表示，鉴于人道局势恶化以及援助运送延误，需要采取额外的限制性措施，《国民报》报道。

呼吁迅速实施制裁

该信由自由民主党议员阿利斯泰尔·卡迈克尔起草。签署者包括工党议员鲁沙娜拉·阿里和阿卜蒂萨姆·穆罕默德，以及自由民主党代表莱拉·莫兰。

呼吁书的作者敦促在冬季到来前作出首批制裁指定，并优先处理阻碍向加沙运送援助的案件。他们还提议制裁以色列部长和官员。议员们称，这些人曾制定、推动或实施限制联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）及其他人道组织进入加沙的措施。

9月，英国宣布了一项新的制裁制度，针对交易来自被占领西岸非法以色列定居点商品和服务的公司，以及实施暴力行为的定居者。预计该制度下的制裁指定将在六个月内生效。

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对加沙的援助与预算削减

信件签署者还呼吁伦敦效仿欧盟对阻拦人道主义货物团体的制裁。其中包括Tzav 9，欧盟于2024年7月因其阻拦前往加沙的援助卡车而对其实施制裁。政界人士要求政府在冬季前宣布为加沙居民提供食品、饮用水和临时住所的额外资金。

10月，英国出台《2026年全球人权和国际人道法制裁条例》，扩大了现有制裁机制。米利班德表示，这使政府能够基于与人权相关的理由，更快地将个人和组织列入制裁名单。

联合国世界粮食计划署上周表示，由于资金不足，其对加沙的援助运送正在削减。该机构援助的人数将从160万降至110万，社区厨房每日供应的餐食数量将从25万份降至15万份。

与此同时，英国慈善组织网络Bond表示，英国可能无法在2027年实现将国民总收入的0.3%用于国际援助的目标。该组织估计，资金缺口将达3.2亿英镑。

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