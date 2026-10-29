Prezydent Federalny Niemiec Frank-Walter Steinmeier wezwał Chiny do wykorzystania swoich wpływów na Rosję, aby doprowadzić do zaprzestania rosyjskich ataków na Ukrainę i rozpoczęcia poważnych rozmów pokojowych. Oświadczył to podczas przemówienia na Uniwersytecie Pekińskim 29 października.

Według niego Chiny, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ utrzymujący bliskie stosunki z Rosją, powinny przyłączyć się do wspólnych wysiłków. Podkreślił, że rosyjska wojna agresywna stanowi atak na jedną z fundamentalnych zasad porządku międzynarodowego – niedopuszczalność zmiany granic siłą.

Steinmeier podkreślił, że Rosja zagraża pokojowi w całej Europie, a przedłużająca się wojna jest sprzeczna z interesami gospodarczymi samego Chin, zagrażając szlakom handlowym, łańcuchom dostaw oraz bezpieczeństwu energetycznemu i żywnościowemu. Przypomniał również, że Niemcy przez lata starały się zbudować architekturę bezpieczeństwa z Moskwą, jednak Rosja wybrała drogę konfrontacji, w szczególności przeprowadzając ataki dronów na niemiecką infrastrukturę.

Prezydent RFN zaznaczył, że Ukraińcy mają prawo samodzielnie decydować o swojej przyszłości. Wezwał do wspólnego wykorzystania wszystkich możliwości, aby po prawie pięciu latach wojny położyć kres cierpieniom ludzi, zwłaszcza w przededniu zimy.

Źródło: strona internetowa prezydenta Niemiec.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozpoczął pięciodniową wizytę państwową w Chinach od miasta Hefei, administracyjnego centrum wschodniej prowincji Anhui. Jest to jego pierwsza podróż do Chińskiej Republiki Ludowej od prawie ośmiu lat.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas wizyty w Pekinie w Chinach oświadczył, że Niemcy i Europa nie dążą do zerwania więzi gospodarczych z Chinami. Zamiast tego Niemcy chcą poprzez dialog szukać rozwiązań dla sektorów, w których pojawiły się znaczne nierównowagi handlowe.

Czytaj nas na