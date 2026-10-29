Президент Германии призвал Китай оказать влияние на РФ с целью прекращения войны против Украины

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Китай использовать своё влияние на РФ, чтобы добиться прекращения российских атак на Украину и начала серьёзных мирных переговоров. Об этом он заявил во время выступления в Пекинском университете 29 октября.

По его словам, Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН, поддерживающий тесные отношения с РФ, должен присоединиться к совместным усилиям. Он подчеркнул, что российская агрессивная война является посягательством на один из основополагающих принципов международного порядка — недопустимость изменения границ силой.

Штайнмайер подчеркнул, что РФ угрожает миру во всей Европе, а затянувшаяся война противоречит экономическим интересам самого Китая, ставя под угрозу торговые пути, цепочки поставок, энергетическую и продовольственную безопасность. Он также напомнил, что Германия годами пыталась выстроить архитектуру безопасности с Москвой, однако РФ выбрала путь конфронтации, в частности прибегая к атакам беспилотников на немецкую инфраструктуру.

Президент ФРГ отметил, что украинцы имеют право самостоятельно определять своё будущее. Он призвал совместно использовать все возможности для прекращения страданий людей после почти пяти лет войны, особенно в преддверии зимнего периода.

Источник: сайт президента Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начал пятидневный государственный визит в Китай с города Хэфэй, административного центра восточной провинции Аньхой. Это его первая поездка в КНР почти за восемь лет.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Пекин, Китай, заявил, что Германия и Европа не стремятся разрывать экономические связи с Китаем. Вместо этого Германия хочет через диалог искать решения для секторов, где возникли значительные торговые дисбалансы.

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