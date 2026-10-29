德国总统呼吁中国对俄罗斯施加影响，以停止对乌克兰的战争

德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔呼吁中国利用其对俄罗斯的影响力，促使俄方停止对乌克兰的攻击，并启动严肃的和平谈判。 他在10月29日于北京大学的演讲中发表了上述言论。

他表示，中国作为联合国安理会常任理事国，与俄罗斯关系密切，应当加入到共同努力中来。 他强调，俄罗斯的侵略战争是对国际秩序基本原则之一的侵犯——即不得以武力改变边界。

施泰因迈尔强调，俄罗斯威胁着整个欧洲的和平，而旷日持久的战争也违背了中国自身的经济利益，威胁着贸易通道、供应链以及能源和粮食安全。 他还指出，德国多年来一直试图与莫斯科构建安全架构，但俄罗斯却选择了对抗之路，特别是对德国基础设施发动了无人机袭击。

德国总统指出，乌克兰人有权自主决定自己的未来。他呼吁各方共同利用一切可能的途径，以结束这场持续近五年的战争给人民带来的苦难，尤其是在冬季来临之际。

来源：德国总统官网。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔从安徽省会合肥市开启了对中国的为期五天的国事访问。这是他近八年来首次访问中国。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在访问中国北京期间表示，德国和欧洲无意与中国断绝经济联系。 相反，德国希望通过对话，为那些出现显著贸易失衡的领域寻求解决方案。

关注我们在