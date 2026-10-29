Navrotsky zaprosi partię antyukraińską na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Polski

Prezydent Polski Karol Nawrocki nie planuje zmieniać porządku zapraszania sił parlamentarnych na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z żądaniami, by nie dopuszczać na nie przedstawicieli antyukraińskiej partii „Konfederacja Korony Polskiej” Grzegorza Browna.

Poinformował o tym rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz. W ten sposób zareagował na apel marszałka Sejmu Włodzimierza Czazastiego oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, którzy sprzeciwili się udziałowi przedstawicieli partii Brauna w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Według rzecznika polskie prawo zezwala każdemu posłowi na dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Zaznaczył, że od wielu lat istnieje dobra tradycja zapraszania na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczących frakcji i grup parlamentarnych. Jeśli koalicja, która sprawuje władzę już od 3 lat, ma jakiekolwiek wątpliwości co do obecności poszczególnych posłów na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powinna zmienić obowiązujące przepisy.

Leszkiewicz oskarżył również przedstawicieli koalicji rządowej o zorganizowanie „kolejnego spektaklu propagandowego”.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Polski jest organem doradczym prezydenta. W jej skład wchodzą przewodniczący parlamentu, przedstawiciele rządu, dowództwa wojskowego oraz frakcji parlamentarnych. Listę uczestników ustala głowa państwa.

Wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czazasty zwrócił się do Nawrockiego z pismem, w którym wezwał do niezapraszania przedstawicieli „Konfederacji Korony Polskiej” na posiedzenia Rady. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył również, że nie będzie omawiał kwestii bezpieczeństwa Polski w obecności przedstawicieli tej partii, których nazwał „wnukami RF”.

Źródło: rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz w serwisie społecznościowym X.

W Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarsztasty poinformował, że wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z propozycją rozważenia możliwości niezapraszania Konfederacji na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oświadczył o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Wezwano do pociągnięcia Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej po zniszczeniu pomnika żołnierzy UPA w województwie lubelskim. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wezwał sąd do skazania polityka na karę pozbawienia wolności.

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