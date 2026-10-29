Senat USA prawdopodobnie nie zdąży do końca roku rozpatrzyć zatwierdzonego przez Izbę Reprezentantów projektu ustawy, który przewiduje wprowadzenie stałego czasu letniego w całym kraju. Inicjatywę popiera prezydent USA Donald Trump, jednak kilku republikańskich senatorów blokuje jej procedowanie, informuje Fortune.

Projekt ustawy przewiduje zniesienie praktyki przestawiania zegarów dwa razy w roku. Jego zwolennicy uważają, że zapewni to więcej światła dziennego po południu, kiedy Amerykanie są najbardziej aktywni. Przeciwnicy podkreślają, że w niektórych stanach, przede wszystkim północnych, zimą słońce wschodziłoby dopiero po 9:00.

Zastrzeżenia senatorów

Najbardziej widocznym przeciwnikiem inicjatywy został republikański senator z Arkansas Tom Cotton. Oświadczył, że Kongres już wielokrotnie wprowadzał stały czas letni, ale za każdym razem uchylał tę decyzję po tym, jak Amerykanie zetknęli się ze zbyt późnymi zimowymi wschodami słońca.

Republikański senator z Dakoty Południowej Mike Rounds również sprzeciwił się zmianie, wskazując, że dzieci będą chodzić do szkoły po ciemku. Senator Todd Young z Indiany powiedział, że według jego informacji projekt ustawy Izby Reprezentantów nie ma poparcia wśród republikańskiego kierownictwa Senatu. Senator z Ohio Bernie Moreno odpowiedział, że nie oczekuje jego uchwalenia w najbliższym czasie.

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Trump nalega na zmianę

Trump wezwał senatorów do zatwierdzenia dokumentu i przekazania mu go do podpisu. Oświadczał, że światło słoneczne jest lepsze po południu, a także podkreślał niedogodności związane ze zmianą czasu. Jednocześnie jego publiczna presja, według publikacji, nie zmieniła stanowisk przeciwników projektu ustawy.

Zimą 1973 roku, na tle kryzysu energetycznego, Kongres USA uchwalił ustawę o tymczasowym wprowadzeniu stałego czasu letniego. Jednak już w październiku została ona uchylona z powodu spadku poparcia społecznego, w tym obaw dotyczących dzieci idących do szkoły po ciemku.

Badanie AP-NORC z ubiegłego roku wykazało, że obecny system popiera jedynie 12% dorosłych Amerykanów, podczas gdy niemal połowa jest mu przeciwna. Za ustanowieniem jednolitego czasu opowiedziały się również Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne oraz Amerykańska Akademia Medycyny Snu.

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