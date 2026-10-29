Сенат США, вероятно, не успеет до конца года рассмотреть одобренный Палатой представителей законопроект, предусматривающий введение постоянного летнего времени по всей стране. Инициативу поддерживает президент США Дональд Трамп, однако несколько сенаторов-республиканцев блокируют ее продвижение, сообщает Fortune.

Законопроект предусматривает отмену практики перевода часов дважды в год. Его сторонники считают, что это даст больше светлого времени во второй половине дня, когда американцы наиболее активны. Противники подчеркивают, что в некоторых штатах, прежде всего северных, зимой солнце будет восходить только после 9:00.

Возражения сенаторов

Наиболее заметным противником инициативы стал сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что Конгресс уже неоднократно вводил постоянное летнее время, но каждый раз отменял это решение после того, как американцы сталкивались со слишком поздними зимними рассветами.

Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс также выступил против изменения, отметив, что дети будут ходить в школу в темноте. Сенатор Тодд Янг от Индианы сказал, что, по его данным, законопроект Палаты представителей не имеет поддержки среди республиканского руководства Сената. Сенатор от Огайо Берни Морено ответил, что не ожидает его принятия в ближайшее время.

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Трамп настаивает на изменении

Трамп призвал сенаторов одобрить документ и передать его ему на подпись. Он заявлял, что солнечный свет лучше во второй половине дня, а также подчеркивал неудобство смены времени. В то же время его публичное давление, по данным издания, не изменило позиции противников законопроекта.

Зимой 1973 года, на фоне энергетического кризиса, Конгресс США принял закон о временном введении постоянного летнего времени. Однако уже в октябре его отменили из-за падения общественной поддержки, в том числе опасений по поводу детей, которые шли в школу затемно.

Опрос AP-NORC в прошлом году показал, что действующую систему поддерживают лишь 12% взрослых американцев, тогда как почти половина выступает против нее. За установление единого времени также высказывались Американская медицинская ассоциация и Американская академия медицины сна.

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