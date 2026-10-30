В Польше профсоюзы служб, подчинённых Министерству внутренних дел и администрации, отказались от запланированной акции протеста. Такое решение было принято после напряжённых переговоров с руководством ведомства, сообщает RMF24.

Обещание проекта повышения зарплат

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский заявил, что в начале декабря представит готовый проект системного повышения вознаграждений в силовых службах. Председатель Независимого самоуправляемого профсоюза полицейских Рафал Янковский сказал, что профсоюз положительно воспринял это заявление.

По словам Янковского, министр лично пообещал представить проект 2 декабря. Профсоюзы теперь ожидают реализации заявленных министерством шагов.

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Льготы для служащих и их семей

На следующей неделе в Польше также должны принять закон о Карте семьи сотрудников силовых служб в варианте, которого добивались профсоюзы. Ключевое изменение касается льгот при доступе к медицинской помощи: они должны распространяться только на профессиональных служащих и членов их семей.

Ранее предполагалось, что такие льготы также получат добровольцы пожарной службы, однако профсоюзы настаивали на другом подходе.

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