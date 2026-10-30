Polskie związki zawodowe służb mundurowych rezygnują z protestu po obietnicach podwyżek — RMF24
W Polsce związki zawodowe służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zrezygnowały z zaplanowanej akcji protestacyjnej. Decyzję podjęto po napiętych negocjacjach z kierownictwem resortu, informuje RMF24.
Obietnica projektu podwyżek wynagrodzeń
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oświadczył, że na początku grudnia przedstawi gotowy projekt systemowych podwyżek wynagrodzeń w służbach mundurowych. Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski powiedział, że związek pozytywnie przyjął tę deklarację.
Według Jankowskiego minister osobiście obiecał przedstawić projekt 2 grudnia. Związki zawodowe oczekują teraz realizacji kroków zapowiedzianych przez ministerstwo.
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Świadczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin
W przyszłym tygodniu w Polsce ma również zostać uchwalona ustawa o Karcie Rodziny Służb Mundurowych w wersji, której domagały się związki zawodowe. Kluczowa zmiana dotyczy ulg w dostępie do opieki medycznej: mają one przysługiwać wyłącznie funkcjonariuszom zawodowym i członkom ich rodzin.
Wcześniej zakładano, że takie ulgi otrzymają również ochotnicy straży pożarnej, jednak związki zawodowe nalegały na inne podejście.