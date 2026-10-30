Годовая инфляция в Италии в октябре ускорилась до 5,4%, что стало самым высоким показателем с августа 2023 года. В сентябре годовой темп роста потребительских цен составлял 4,2%.

Предварительная оценка Istat

Такие данные в предварительной оценке за октябрь опубликовал Национальный институт статистики Италии Istat, сообщает ANSA. Индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,9%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Энергия и продукты питания

В Istat отметили, что рост цен на энергоносители в годовом выражении ускорился с 22,6% до 31,4%. Цены на нерегулируемые энергетические товары выросли на 29,4% после 22,5% в сентябре, а на регулируемые — на 59,5% после 25,8%.

Статистическое ведомство также зафиксировало ускорение роста цен на необработанные продукты питания — с 5,5% до 7,5%. Годовой рост цен на транспортные услуги усилился с 1,6% до 3,1%, а падение цен на переработанные продукты, включая алкоголь, замедлилось с 0,6% до 0,2%.

Читай нас в