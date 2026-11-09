В Иране начали раздавать таблетки йода из-за угрозы ударов со стороны США — The Times

Власти Ирана готовят население к возможным американским ударам по ядерной инфраструктуре. Жителям, проживающим в радиусе 2–3 километров от потенциальных целей, начали раздавать таблетки йода для защиты от радиационного облучения.

Особое внимание уделяется подземному комплексу под горой Пикакс (Коланг-Газ-Ла), расположенному недалеко от центра по обогащению урана в Натанзе. Этот объект находится в центре внимания после предыдущих ударов США по иранской ядерной инфраструктуре в июне 2025 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал атаковать подземный комплекс. Последний раз он упоминал о необходимости «позаботиться о горе Пикакс» 31 октября.

Между тем иранские власти распространяют в социальных сетях видеоинструкции о действиях в случае ядерного взрыва. Людям советуют оставаться в помещениях, не выходить на улицу и следить за официальными сообщениями.

В инструкции также предупреждают, что разрушение подземного комплекса может привести к выбросу радиоактивной пыли и обломков горных пород. По оценкам авторов видео, у жителей ближайших населенных пунктов будет всего 10–15 минут до возможного распространения опасных частиц.

Источник: The Times

В США Государственный департамент предложил вознаграждение до 20 млн долларов и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана. Речь идет, в частности, о данных относительно иранских объектов, оборудования и связанных с программой специалистов, в том числе представителей научного сообщества.

В Иране депутаты парламента и представители блока безопасности всё чаще публично поддерживают идею создания ядерного оружия, рассматривая её как средство сдерживания возможных атак со стороны США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «фактически отказался» от планов по созданию ядерного оружия. Об этом он сказал журналистам, отправляясь из Белого дома на митинг в штате Огайо.

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