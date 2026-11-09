В Ірані почали роздавати таблетки йоду через загрозу ударів США — The Times

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Влада Ірану готує населення до можливих американських ударів по ядерній інфраструктурі. Мешканцям, які проживають у радіусі 2–3 кілометрів від потенційних цілей, почали роздавати таблетки йоду для захисту від радіаційного опромінення.

Особливу увагу приділяють підземному комплексу під горою Пікакс (Коланг-Газ-Ла), розташованому неподалік центру збагачення урану в Натанзі. Цей об'єкт перебуває в центрі уваги після попередніх ударів США по іранській ядерній інфраструктурі в червні 2025 року.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував атакувати підземний комплекс. Востаннє він згадував про необхідність «подбати про гору Пікакс» 31 жовтня.

Тим часом іранська влада поширює в соціальних мережах відеоінструкції щодо дій у разі ядерного вибуху. Людям радять залишатися в приміщеннях, не виходити назовні та стежити за офіційними повідомленнями.

В інструкції також попереджають, що руйнування підземного комплексу може спричинити викид радіоактивного пилу та уламків гірських порід. За оцінками авторів відео, мешканці найближчих населених пунктів матимуть лише 10–15 хвилин до можливого поширення небезпечних частинок.

Джерело: The Times

У США Державний департамент запропонував винагороду до 20 млн доларів і можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану. Йдеться, зокрема, про дані щодо іранських об’єктів, обладнання та пов’язаних із програмою фахівців, зокрема представників наукової спільноти.

В Ірані депутати парламенту та представники безпекового блоку дедалі частіше публічно підтримують ідею створення ядерної зброї, розглядаючи її як засіб стримування можливих атак США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «фактично відмовився» від планів створити ядерну зброю. Про це він сказав журналістам, вирушаючи з Білого дому на мітинг у штаті Огайо.

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