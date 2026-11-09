Władze Iranu przygotowują ludność na ewentualne amerykańskie ataki na infrastrukturę jądrową. Mieszkańcom przebywającym w promieniu 2–3 kilometrów od potencjalnych celów zaczęto rozdawać tabletki jodu w celu ochrony przed promieniowaniem.

Szczególną uwagę poświęca się podziemnemu kompleksowi pod górą Pikaks (Kolang-Gaz-La), położonemu w pobliżu centrum wzbogacania uranu w Natanz. Obiekt ten znalazł się w centrum uwagi po wcześniejszych atakach USA na irańską infrastrukturę jądrową w czerwcu 2025 roku.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził atakiem na ten podziemny kompleks. Ostatni raz wspomniał o konieczności „zajęcia się górą Pikaks” 31 października.

Tymczasem irańskie władze rozpowszechniają w mediach społecznościowych instrukcje wideo dotyczące postępowania w przypadku wybuchu jądrowego. Zaleca się, aby ludzie pozostawali w pomieszczeniach, nie wychodzili na zewnątrz i śledzili oficjalne komunikaty.

W instrukcjach ostrzega się również, że zniszczenie podziemnego kompleksu może spowodować uwolnienie radioaktywnego pyłu i odłamków skał. Według szacunków autorów filmu mieszkańcy najbliższych miejscowości będą mieli zaledwie 10–15 minut, zanim niebezpieczne cząsteczki zaczną się rozprzestrzeniać.

Źródło: The Times

W Stanach Zjednoczonych Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości do 20 mln dolarów oraz możliwość przesiedlenia w zamian za informacje na temat irańskiego programu jądrowego. Chodzi w szczególności o dane dotyczące irańskich obiektów, sprzętu oraz specjalistów związanych z programem, w tym przedstawicieli środowiska naukowego.

W Iranie posłowie parlamentu i przedstawiciele bloków zajmujących się bezpieczeństwem coraz częściej publicznie popierają ideę stworzenia broni jądrowej, traktując ją jako środek powstrzymujący ewentualne ataki ze strony USA i Izraela.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran „faktycznie zrezygnował” z planów stworzenia broni jądrowej. Powiedział to dziennikarzom, wyruszając z Białego Domu na wiec w stanie Ohio.

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