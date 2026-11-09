因面临美国袭击威胁，伊朗开始分发碘片——《泰晤士报》

伊朗当局正让民众为美国可能对核基础设施发动的打击做好准备。当局已开始向居住在潜在目标2至3公里半径范围内的居民分发碘片，以防范辐射暴露。

当局特别关注位于纳坦兹铀浓缩中心附近的皮卡克斯山（科朗-加兹-拉）下的地下设施。 自2025年6月美国对伊朗核设施发动此前一轮打击以来，该设施一直处于关注焦点。

美国总统唐纳德·特朗普曾多次威胁要袭击该地下设施。他最近一次在10月31日提到有必要“处理皮卡克斯山”的问题。

与此同时，伊朗当局在社交媒体上发布了关于核爆炸发生时应采取行动的视频指南。建议民众留在室内，不要外出，并关注官方通报。

指南中还警告称，地下设施的毁坏可能导致放射性粉尘和岩石碎片的释放。 据视频制作者估算，附近居民在危险颗粒扩散前仅有10至15分钟的应对时间。

来源：《泰晤士报》

美国国务院为提供有关伊朗核计划的情报，悬赏最高2000万美元，并可能提供安置。具体涉及伊朗相关设施、设备以及参与该计划的专家（特别是科学界人士）的信息。

在伊朗，议会议员和安全部门代表越来越频繁地公开支持研制核武器的提议，将其视为遏制美国和以色列可能发动袭击的手段。

美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗“实际上已经放弃”了制造核武器的计划。他在从白宫出发前往俄亥俄州参加集会时，向记者们发表了这一言论。

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