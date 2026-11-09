Стало известно, кто будет представлять НАТО на переговорах в Абу-Даби

К трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, присоединится представитель НАТО Джеффри ван Леувен. Он занимает должность руководителя аппарата и директора Офиса генерального секретаря Альянса.

«НАТО в Абу-Даби будет представлять руководитель аппарата генерального секретаря Джеффри ван Леувен», — отметил собеседник агентства.

Об этом Укринформу сообщил представитель НАТО.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

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