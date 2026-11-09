W trójstronnych rozmowach z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi, weźmie udział przedstawiciel NATO Jeffrey van Leuven. Pełni on funkcję szefa sztabu i dyrektora Biura Sekretarza Generalnego Sojuszu.

„NATO w Abu Zabi będzie reprezentował szef sztabu sekretarza generalnego Jeffrey van Leuven” – zaznaczył rozmówca agencji.

Informację tę przekazał agencji Ukrinform urzędnik NATO.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój program przed rozmowami w Abu Zabi.

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