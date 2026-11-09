Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры в Абу-Даби планируется начать с обсуждения вопросов безопасности России, Украины и всего региона. Также Москва хочет обсудить гарантии безопасности и согласовать принципы, которые могут лечь в основу будущего соглашения о прекращении войны. В то же время Лавров не уточнил, о каких именно принципах идет речь и каких результатов Россия ожидает от встречи.

По его словам, первым вопросом консультаций станут интересы безопасности России, Украины и региона в целом. Глава российского МИД также заявил, что Москва положительно оценивает подход Соединенных Штатов к обсуждению гарантий безопасности. Именно эту тему он назвал отправной точкой переговоров в Абу-Даби.

Помимо вопросов безопасности, стороны, по словам Лаврова, должны обсудить принципы будущего урегулирования войны. Российская сторона рассчитывает, что их можно будет согласовать после завершения консультаций по гарантиям безопасности. Лавров не пояснил, что именно Москва вкладывает в понятие таких принципов и какие конкретные предложения планирует вынести на обсуждение. Также он не назвал возможных договоренностей, которых российская делегация хочет достичь по итогам встречи.

Таким образом, Москва представляет переговоры в Абу-Даби как площадку не только для обсуждения гарантий безопасности, но и для подготовки основ будущего соглашения о завершении войны. Однако пока озвученная Лавровым позиция не даёт чёткого понимания, на каких именно условиях Россия готова обсуждать урегулирование. О повестке дня предстоящих переговоров Лавров рассказал, комментируя встречу российским СМИ.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

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