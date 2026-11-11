В России планируют возобновить работу проводного радио на фоне регулярных отключений интернета

Российские власти намерены развивать сеть проводного радиовещания, которая может стать дополнительным каналом оповещения населения во время отключений мобильного интернета. Соответствующие изменения в Стратегию развития отрасли связи подготовило Минцифры РФ.

В ведомстве объясняют необходимость такого шага сохранением напряжённой геополитической ситуации на неопределённый период. По оценке министерства, существующие сети проводного радио обеспечивают не только трансляцию трех обязательных радиопрограмм, но и могут использоваться для передачи экстренных сообщений.

Среди преимуществ этой технологии российское Минцифры называет адресную доставку сигнала, независимость от внешнего электропитания и устойчивость к кибератакам. В компании «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) утверждают, что сети в Москве, Санкт-Петербурге и оккупированном Севастополе сохранены и модернизированы с учётом современных технологий и требований безопасности.

В то же время фактический охват проводного радио в России остается ограниченным. По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, в стране работают два оператора — РСВО и «Ростелеком». Первый обслуживает три города федерального значения, второй — регионы.

Из примерно 20 млн потенциальных абонентов РСВО сохранила менее 3 млн. «Ростелеком», со своей стороны, постепенно отказывается от радиоточек. В частности, в 2025 году в Орловской области их насчитывалось около тысячи, а в Перми — примерно две тысячи. Восстановление и модернизация инфраструктуры потребуют миллиардных вложений, отметил основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

Эксперты также обращают внимание на технические особенности такой связи. Домашний громкоговоритель получает питание от радиосети, а не от обычной розетки, поэтому может работать даже во время отключения электроэнергии в доме. Однако это преимущество теряется, если сам радиоузел не имеет резервного источника питания, пояснил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский.

Коник отметил, что с точки зрения радиовещания проводной формат является устаревшим, однако российское государство по-прежнему рассматривает его как один из основных каналов экстренного оповещения. При этом доступ к таким сетям имеет лишь незначительная часть населения страны.

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