俄罗斯当局计划发展有线广播网络，该网络可在移动互联网中断期间成为向公众发布警报的补充渠道。俄罗斯联邦数字事务部已就《通信行业发展战略》拟定了相应的修订方案。

该部解释称，采取这一举措的必要性在于地缘政治局势在可预见的未来仍将持续紧张。 据该部评估，现有的有线广播网络不仅能确保三档强制性广播节目的播出，还可用于传输紧急信息。

俄罗斯数字事务部指出，该技术的优势包括定向信号传输、不依赖外部电源以及抗网络攻击能力。 “俄罗斯广播与警报网络”（RSVO）公司表示，莫斯科、圣彼得堡以及被占领的塞瓦斯托波尔的网络均已得到维护和现代化改造，并符合现代技术和安全要求。

与此同时，俄罗斯有线广播的实际覆盖范围仍然有限。据ComNews Research合伙人列昂尼德·科尼卡称，该国目前有两家运营商——RSVO和“俄罗斯电信”（Rostelecom）。前者服务于三个联邦级城市，后者则覆盖各地区。

在约2000万潜在用户中，RSVO仅保留了不到300万。“罗斯电信”方面则正在逐步淘汰无线电接入点。 具体而言，2025年奥廖尔州约有1000个广播点，而彼尔姆市则约有2000个。 “互联网搜索”公司创始人伊戈尔·贝德罗夫指出，基础设施的修复和现代化改造将需要数十亿的投资。

专家们还指出此类通信的技术特点。家用扬声器由无线电网络供电，而非普通插座，因此即使家中停电也能正常工作。 然而，NTI技术发展专家伊利亚·伊林斯基解释说，如果无线电节点本身没有备用电源，这一优势就会消失。

科尼克指出，从广播传播的角度来看，有线广播格式已显过时，但俄罗斯政府仍将其视为紧急警报的主要渠道之一。与此同时，全国仅有极少数人口能够接入此类网络。

在俄罗斯，数据中心被要求为保留备用资源而切断客户连接。

在布里亚特共和国，移动互联网服务将一直被屏蔽，直至对乌克兰的战争结束。

此前，圣彼得堡曾发生过一次大规模的移动互联网故障。

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