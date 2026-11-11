W Rosji planuje się przywrócenie radia przewodowego w związku z regularnymi przerwami w dostępie do internetu

Władze rosyjskie zamierzają rozwijać sieć radiową, która może stać się dodatkowym kanałem informowania ludności w przypadku przerw w działaniu mobilnego internetu. Odpowiednie zmiany w Strategii rozwoju sektora telekomunikacyjnego przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji Federacji Rosyjskiej.

Resort uzasadnia konieczność takiego kroku utrzymującą się napiętą sytuacją geopolityczną na czas nieokreślony. Według szacunków ministerstwa istniejące sieci radiowe zapewniają nie tylko transmisję trzech obowiązkowych programów radiowych, ale mogą być również wykorzystywane do przekazywania komunikatów alarmowych.

Wśród zalet tej technologii rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji wymienia adresową dostawę sygnału, niezależność od zewnętrznego zasilania oraz odporność na cyberataki. W spółce „Rosyjskie Sieci Nadawcze i Alarmowe” (RSVO) twierdzą, że sieci w Moskwie, Sankt Petersburgu i okupowanym Sewastopolu zostały zachowane i zmodernizowane z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz wymogów bezpieczeństwa.

Jednocześnie faktyczny zasięg radia przewodowego w Rosji pozostaje ograniczony. Według partnera ComNews Research, Leonida Konika, w kraju działają dwaj operatorzy — RSVO i „Rostelecom”. Pierwszy obsługuje trzy miasta o znaczeniu federalnym, drugi — regiony.

Spośród około 20 mln potencjalnych abonentów RSVO zachowało mniej niż 3 mln. „Rostelecom” ze swojej strony stopniowo rezygnuje z punktów radiowych. W szczególności w 2025 roku w obwodzie orłowskim było ich około tysiąca, a w Permie – około dwóch tysięcy. Odbudowa i modernizacja infrastruktury będą wymagały miliardowych nakładów – zaznaczył założyciel firmy „Internet-Rozysk” Igor Bederow.

Eksperci zwracają również uwagę na techniczne cechy tego rodzaju łączności. Domowy głośnik jest zasilany z sieci radiowej, a nie ze zwykłego gniazdka, dzięki czemu może działać nawet podczas przerwy w dostawie prądu w domu. Jednak ta zaleta znika, jeśli sam węzeł radiowy nie posiada rezerwowego źródła zasilania – wyjaśnił Ilya Ilyinsky, ekspert NTI ds. rozwoju technologicznego.

Konik zauważył, że z punktu widzenia radiofonii format przewodowy jest przestarzały, jednak rosyjskie władze nadal traktują go jako jeden z głównych kanałów ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie dostęp do takich sieci ma jedynie niewielka część ludności kraju.

W Rosji proponuje się centrom danych odłączanie klientów w celu zapewnienia rezerwy.

W Buriacji mobilny internet będzie blokowany do końca wojny z Ukrainą.

W Sankt Petersburgu doszło wcześniej do zakłóceń na dużą skalę w działaniu mobilnego internetu.

Czytaj nas na