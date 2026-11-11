Кушнер и Виткофф планируют встретиться с Путиным в Москве в четверг

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что 11 ноября вместе со Стивом Виткоффом отправится в Москву. Там представители администрации Дональда Трампа планируют встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в среду, 11 ноября, по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби, передает Укринформ.

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

Ранее Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о завершении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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