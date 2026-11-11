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Wiadomości Świat

Kushner i Witkoff planują spotkać się z Putinem w Moskwie w czwartek

UA NEWS 11 listopada 2026 13:57
Kushner i Witkoff planują spotkać się z Putinem w Moskwie w czwartek

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner poinformował, że 11 listopada wraz ze Stevem Witkoffem uda się do Moskwy. Tam przedstawiciele administracji Donalda Trumpa planują spotkać się z szefem Kremla Władimirem Putinem.

 

Oświadczył to w środę, 11 listopada, po zakończeniu trójstronnych rozmów w Abu Zabi, jak podaje agencja Ukrinform.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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