Кушнер і Віткофф планують зустрітися з Путіним у Москві в четвер

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Спецпредставник президента США Джаред Кушнер повідомив, що 11 листопада разом зі Стівом Віткоффом вирушить до Москви. Там представники адміністрації Дональда Трампа планують зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це він заявив у середу, 11 листопада, за підсумками тристоронніх перемовин в Абу-Дабі, передає Укрінформ.

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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