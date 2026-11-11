Буданов сделал интригующее заявление после переговоров в Абу-Даби

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил 11 ноября, что детали переговоров в Абу-Даби останутся закрытыми до достижения договоренностей. По его словам, определяющим является не ход обсуждений, а их конечный результат.

«Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, — это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено», — заявил Буданов.

Переговоры с участием Украины, США и России проходили 10–11 ноября в Абу-Даби. Украинскую делегацию представляли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

До этого Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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