Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirill Budanow oświadczył 11 listopada, że szczegóły rozmów w Abu Zabi pozostaną niejawne do czasu osiągnięcia porozumienia. Według niego decydujące znaczenie ma nie przebieg rozmów, lecz ich ostateczny wynik.

„Kwestie poruszane podczas negocjacji to sprawy negocjacyjne. Liczy się tylko wynik. Kiedy go osiągniemy, zostanie to ogłoszone publicznie” – powiedział Budanow.

Negocjacje z udziałem Ukrainy, USA i Rosji trwały w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi. Delegację ukraińską reprezentowali Kyrylo Budanow, Rustem Umerow, Dawid Arakhamia, Serhij Kyslyca i Wadym Skibicki.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Federacją Rosyjską do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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