Reprezentacja Polski w amp futbolu przegrała z Anglią 0:1 w meczu mistrzostw świata w Meksyku. Spotkanie wyłaniało zwycięzcę grupy, a jedyną bramkę w 34. minucie zdobył Harry Ash.

Jedyny gol w drugiej połowie

Przed spotkaniem z Anglikami Polacy mieli sześć punktów. Raz drużyna nie wyszła na boisko: Polsce przyznano zwycięstwo walkowerem, ponieważ reprezentacja Iranu nie dotarła do Meksyku z powodu odwołania lotu.

Jak podaje Interia Sport, zespół Mariusza Miecznikowskiego przez większą część meczu miał inicjatywę. Kilka groźnych sytuacji miał Kamil Grygiel, jednak polscy zawodnicy nie wykorzystali swoich szans.

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Po przerwie Ash, który występuje w krakowskiej Wiśle, trafił do bramki strzałem z dystansu. Polacy próbowali odrobić straty, ale bramkarz reprezentacji Anglii Thomas Atkinson nie pozwolił im wyrównać. Była to pierwsza porażka Polski w turnieju.

Mecz z Angolą

Porażka z Anglią nie zakończyła udziału Polski w mistrzostwach świata. W środę drużyna zagra z Angolą o awans do ćwierćfinału.

Angola zdobyła tytuł mistrza świata w amp futbolu w 2018 roku. Afrykańska reprezentacja dotarła także do finału turnieju w 2014 i 2022 roku.

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