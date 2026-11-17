Сборная Польши по ампфутболу уступила Англии со счетом 0:1 в матче чемпионата мира в Мексике. Игра определяла победителя группы, а единственный мяч на 34-й минуте забил Гарри Эш.

Единственный гол во втором тайме

Перед встречей с англичанами у поляков было шесть очков. Один раз команда не вышла на поле: Польше была присуждена победа без игры, поскольку сборная Ирана не прибыла в Мексику из-за отмены рейса.

Как сообщает Interia Sport, команда Мариуша Мечниковского большую часть матча владела инициативой. Несколько опасных моментов было у Камила Григеля, однако польские игроки не реализовали свои шансы.

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После перерыва Эш, выступающий за краковскую «Вислу», поразил ворота дальним ударом. Поляки пытались отыграться, но вратарь английской команды Томас Аткинсон не позволил сравнять счет. Это было первое поражение Польши на турнире.

Игра с Анголой

Поражение от Англии не завершило выступление Польши на чемпионате мира. В среду команда сыграет с Анголой за выход в четвертьфинал.

Ангола завоевала титул чемпиона мира по ампфутболу в 2018 году. Также африканская сборная выходила в финал турнира в 2014 и 2022 годах.

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