Piotr Zieliński znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. Pomocnik Interu Mediolan nie pojawił się na boisku w Bukareszcie w meczu z Rumunią, jednak będzie dostępny na kolejne spotkanie drużyny Jana Urbana.

Zieliński w składzie

Jak informuje Interia Sport, skład na mecz ze Szwedami został już opublikowany na oficjalnej stronie UEFA. Znaleźli się w nim także Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Karol Świderski i Kacper Urbański.

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Do kadry włączono bramkarzy Bartłomieja Drągowskiego, Mateusza Kochalskiego i Sławomira Abramowicza. Wśród pozostałych zawodników są Arkadiusz Pyrka, Kamil Piątkowski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Kacper Potulski, Bartosz Mazurek, Oskar Kubiak, Wiktor Nowak, Łukasz Poręba, Adrian Benedyczak, Mateusz Żukowski, Michał Skóraś i Marcel Reguła.

Osłabienia reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski nie będzie mogła liczyć na Matty'ego Casha, który opuścił listopadowe zgrupowanie po meczu z Rumunią z powodu wstrząśnienia mózgu. W meczu ze Szwecją nie zagra również obrońca Porto Jakub Kiwior: opuszcza spotkanie z powodu dyskwalifikacji za nadmierną liczbę żółtych kartek.

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