Пётр Зелиньский вошёл в заявку сборной Польши на матч против Швеции. Полузащитник миланского «Интера» не выходил на поле в Бухаресте в матче с Румынией, однако будет доступен для следующей игры команды Яна Урбана.

Зелиньский в составе

Как сообщает Interia Sport, состав на игру со шведами уже опубликован на официальном сайте УЕФА. В него также вошли Роберт Левандовский, Себастьян Шиманьский, Никола Залевский, Кароль Свидерский и Кацпер Урбанский.

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В заявку включили вратарей Бартломея Дронговского, Матеуша Кохальского и Славомира Абрамовича. Среди других футболистов — Аркадиуш Пырка, Камиль Пёнтковский, Томаш Кендзёра, Ян Беднарек, Тимотеуш Пухач, Кацпер Потульский, Бартош Мазурек, Оскар Кубяк, Виктор Новак, Лукаш Поремба, Адриан Бенедичак, Матеуш Жуковский, Михал Скурась и Марцель Регула.

Потери сборной Польши

Сборная Польши не сможет рассчитывать на Мэтти Кэша, который покинул ноябрьский тренировочный сбор после матча с Румынией из-за сотрясения мозга. Также в игре со Швецией не выступит защитник «Порту» Якуб Кивиор: он пропускает матч из-за дисквалификации за чрезмерное количество жёлтых карточек.

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