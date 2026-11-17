彼得·泽林斯基入选了波兰国家队对阵瑞典的比赛大名单。这名国际米兰中场没有在布加勒斯特对阵罗马尼亚的比赛中出场，但将可以参加扬·乌尔班球队的下一场比赛。

泽林斯基入选名单

据Interia Sport报道，对阵瑞典队的比赛名单已在欧足联官方网站公布。罗伯特·莱万多夫斯基、塞巴斯蒂安·希曼斯基、尼古拉·扎莱夫斯基、卡罗尔·希维德尔斯基和卡茨佩尔·乌尔班斯基也入选了名单。

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门将巴尔托梅伊·德龙戈夫斯基、马特乌什·科哈尔斯基和斯瓦沃米尔·阿布拉莫维奇被列入名单。其他球员包括阿尔卡迪乌什·皮尔卡、卡米尔·皮翁特科夫斯基、托马什·肯焦拉、扬·贝德纳雷克、蒂莫泰乌什·普哈奇、卡茨佩尔·波图尔斯基、巴尔托什·马祖雷克、奥斯卡·库比亚克、维克托·诺瓦克、卢卡什·波伦巴、阿德里安·贝内迪恰克、马特乌什·茹科夫斯基、米哈乌·斯库拉希和马切尔·雷古瓦。

波兰队的缺阵球员

波兰国家队将无法依靠马蒂·卡什，他在对阵罗马尼亚的比赛后因脑震荡离开了11月集训。波尔图后卫雅库布·基维奥尔也不会参加对阵瑞典的比赛：他因黄牌过多而被禁赛，无缘该场比赛。

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