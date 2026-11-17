Były prezydent USA Joe Biden stwierdził, że obietnica członkostwa Ukrainy w NATO, złożona w 2008 roku, była przedwczesna. Zasugerował również, że Kijowowi można by zamiast tego zaproponować specjalny status poza Sojuszem, obejmujący alternatywne gwarancje bezpieczeństwa.

Były prezydent USA Joe Biden przyznał, że obietnica członkostwa Ukrainy w NATO z 2008 roku była przedwczesna. Informacja ta pochodzi z fragmentu jego przyszłych wspomnień „Obiecaj mi, Ameryko”, opublikowanego przez magazyn Newsweek.

W swoich wspomnieniach Biden poświęcił szczególną uwagę perspektywom członkostwa Ukrainy w NATO. Stwierdził, że jego administracja nie nalegała na przystąpienie Ukrainy do sojuszu, pomimo oskarżeń Putina, że rozszerzenie NATO stanowi zagrożenie dla Rosji.

„Wbrew oskarżeniom Putina nie nalegaliśmy na przystąpienie Ukrainy do NATO. Obietnica złożona w 2008 roku była przedwczesna” – napisał były prezydent USA.

Chodzi o decyzję podjętą podczas szczytu NATO w 2008 roku, kiedy to sojusz oświadczył, że Ukraina i Gruzja ostatecznie staną się jego członkami.

Zamiast tego Biden zasugerował, że Ukrainie można by zaproponować alternatywny system gwarancji bezpieczeństwa – specjalny status poza NATO, ale z ochroną zapewnianą przez sieć relacji z Unią Europejską i USA, pisze Newsweek.

Przypomnijmy, że Zełenski oświadczył, iż Stany Zjednoczone poruszyły kwestię Donbasu w zamian za członkostwo w NATO.

Wcześniej Putin przypomniał Stanom Zjednoczonym o ultimatum NATO, które postawił jeszcze w 2021 roku.

Rosja zaproponowała również krajom NATO zawarcie umów o nieagresji z gwarancjami bezpieczeństwa.

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