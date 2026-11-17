美国前总统乔·拜登表示，2008年向乌克兰作出的加入北约承诺为时过早。他还推测，可以考虑向基辅提供一种不属于北约的特殊地位，并给予替代性的安全保障。

美国前总统乔·拜登承认，2008年对乌克兰加入北约的承诺为时过早。这一观点出现在其即将出版的回忆录《美国，请答应我》中的一段摘录里，该摘录由《新闻周刊》刊发。

拜登在回忆录中特别关注了乌克兰加入北约的前景。他表示，尽管普京指责北约扩张威胁俄罗斯，但他的政府并未坚持要求乌克兰加入该联盟。

“与普京的指控相反，我们并未坚持要求乌克兰加入北约。2008年作出的承诺为时过早，”这位美国前总统写道。

此处指的是2008年北约峰会的决定，当时该联盟曾表示乌克兰和格鲁吉亚最终将成为其成员国。

据《新闻周刊》报道，拜登则认为，可以向乌克兰提供一种替代性的安全保障机制——即在北约之外享有特殊地位，但通过与欧盟及美国的关系网络获得保护。

需要指出的是，泽连斯基曾表示，美国以加入北约为条件，将顿巴斯问题摆上了谈判桌。

此前，普京曾提醒美国注意他早在2021年就提出的关于北约的最后通牒。

此外，俄罗斯还提议与北约各国签署附带安全保障的不侵犯条约。

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