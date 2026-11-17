Бывший президент США Джо Байден заявил, что обещание Украине о вступлении в НАТО, данное в 2008 году, было преждевременным. Он также предположил, что Киеву вместо этого могли бы предложить особый статус вне Альянса с альтернативными гарантиями безопасности.

Бывший президент США Джо Байден признал, что обещание Украине о вступлении в НАТО в 2008 году было преждевременным. Об этом говорится в отрывке из его будущих мемуаров «Пообещай мне, Америка», опубликованном изданием Newsweek.

Отдельное внимание в мемуарах Байден уделил перспективам членства Украины в НАТО. Он заявил, что его администрация не настаивала на вступлении Украины в альянс, несмотря на обвинения Путина в том, что расширение НАТО угрожает России.

«Мы не настаивали на вступлении Украины в НАТО, вопреки обвинениям Путина. Обещание, данное в 2008 году, было преждевременным», — написал бывший президент США.

Речь идет о решении саммита НАТО 2008 года, когда альянс заявил, что Украина и Грузия в конечном итоге станут его членами.

Вместо этого Байден предположил, что Украине могли бы предложить альтернативную систему гарантий безопасности — особый статус вне НАТО, но с защитой через сеть отношений с Европейским союзом и США, пишет Newsweek.

Напомним, Зеленский заявил, что США подняли вопрос о Донбассе в обмен на НАТО.

До этого Путин напомнил США об ультиматуме НАТО, который выдвигал ещё в 2021 году.

Также Россия предложила странам НАТО заключить договоры о ненападении с гарантиями безопасности.

Читай нас в