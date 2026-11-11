Два украинских производителя оборонной продукции впервые выиграли тендеры НАТО

Украинские оборонные компании впервые приняли участие в закупочных тендерах НАТО и одержали победу. Это стало возможным после присоединения Украины к программе Агентства по поддержке и закупкам Североатлантического альянса.

Об этом заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, выступившая на мероприятии в Брюсселе по случаю запуска платформы украинских производителей оружия UARM Hub.

«Мы создаем формат полноценного двустороннего взаимодействия», — отметила Гетьманчук, пояснив, что отношения между Украиной и НАТО уже не формируются по принципу «донор — получатель», поскольку Украина также вносит непосредственный вклад в безопасность альянса, а украинский оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших элементов этого вклада.

По её словам, эта роль уже нашла отражение в политике НАТО: на саммите НАТО в Гааге было решено, что инвестиции стран-союзниц в оборону Украины, а также в украинский оборонно-промышленный комплекс, могут засчитываться в выполнение целевого показателя в 5 % ВВП на собственную оборону.

Среди других позитивных сдвигов в отношениях между Украиной и НАТО Гетманчук упомянула о создании Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) специального механизма сотрудничества — «Партнерства по поддержке сотрудничества в сфере безопасности» (Security Cooperation Support Partnership), разработанного специально для украинских компаний. Это позволяет им участвовать в программах закупок НАТО.

Она сообщила, что две украинские компании уже «приняли участие в тендерах НАТО и были признаны победителями».

Кроме того, благодаря специальному механизму поиска партнеров украинские компании и стартапы могут находить партнеров в странах-союзниках для совместной разработки технологий, их тестирования и масштабирования оборонного производства.

«В конечном итоге эта инициатива способствует интеграции украинских компаний в оборонную инновационную и промышленную экосистему НАТО», — отметила глава Миссии.

Она также напомнила о подписании меморандума между Украиной и DIANA — акселератором оборонных инноваций НАТО. Украина стала первым партнером Альянса, заключившим подобное соглашение, подчеркнула Гетьманчук.

«Это открывает перед украинскими компаниями и стартапами важные возможности: участие в инновационных конкурсах НАТО, доступ к грантовому финансированию, использование более 200 испытательных площадок, а также выход на частных инвесторов через сеть капитала DIANA», — пояснила она, пишет Укринформ.

Еврокомиссия открыла новый набор на 21,3 млрд евро оборонных займов.

Havelsan подписала с Нигерией оборонно-технологический меморандум.

Число оборонных компаний в Прибалтике выросло на 30% за шесть лет.

Читай нас в