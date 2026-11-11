Dwóch ukraińskich producentów sprzętu obronnego po raz pierwszy wygrało przetargi NATO

Ukraińskie firmy z branży obronnej po raz pierwszy wzięły udział w przetargach NATO i odniosły sukces. Stało się to możliwe po przystąpieniu Ukrainy do programu Agencji ds. Wsparcia i Zamówień Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Poinformowała o tym szefowa Misji Ukrainy przy NATO Alona Hetmanczuk, która zabrała głos podczas wydarzenia w Brukseli z okazji uruchomienia platformy ukraińskich producentów broni UARM Hub.

„Tworzymy format pełnoprawnej współpracy dwustronnej” – zaznaczyła Hetmanczuk, wyjaśniając, że stosunki między Ukrainą a NATO nie opierają się już na zasadzie „darczyńca – odbiorca”, ponieważ Ukraina również wnosi bezpośredni wkład w bezpieczeństwo sojuszu, a ukraiński kompleks obronno-przemysłowy jest jednym z najważniejszych elementów tego wkładu.

Według niej rola ta znalazła już odzwierciedlenie w polityce NATO: podczas szczytu NATO w Hadze postanowiono, że inwestycje państw sojuszniczych w obronę Ukrainy, a także w ukraiński kompleks przemysłowo-obronny, mogą być zaliczane na poczet realizacji docelowego wskaźnika wynoszącego 5% PKB na własną obronę.

Wśród innych pozytywnych zmian w stosunkach między Ukrainą a NATO Hetmanczuk wspomniała o utworzeniu przez Agencję NATO ds. Wsparcia i Zamówień (NSPA) specjalnego mechanizmu współpracy — „Partnerstwa na rzecz wsparcia współpracy w zakresie bezpieczeństwa” (Security Cooperation Support Partnership), opracowanego specjalnie dla ukraińskich przedsiębiorstw. Umożliwia im to udział w programach zamówień NATO.

Poinformowała, że dwie ukraińskie firmy już „wzięły udział w przetargach NATO i zostały ogłoszone zwycięzcami”.

Ponadto dzięki specjalnemu mechanizmowi wyszukiwania partnerów ukraińskie przedsiębiorstwa i start-upy mogą nawiązywać współpracę z partnerami w krajach sojuszniczych w celu wspólnego opracowywania technologii, ich testowania oraz zwiększania skali produkcji obronnej.

„Ostatecznie inicjatywa ta sprzyja integracji ukraińskich firm z innowacyjnym i przemysłowym ekosystemem obronnym NATO” – zaznaczyła szefowa misji.

Przypomniała również o podpisaniu memorandum między Ukrainą a DIANA – akceleratorem innowacji obronnych NATO. Ukraina stała się pierwszym partnerem Sojuszu, który zawarł taką umowę – podkreśliła Hetmanczuk.

„Otwiera to przed ukraińskimi przedsiębiorstwami i start-upami istotne możliwości: udział w konkursach innowacyjnych NATO, dostęp do finansowania w formie dotacji, możliwość korzystania z ponad 200 poligonów testowych, a także dostęp do prywatnych inwestorów poprzez sieć kapitałową DIANA” – wyjaśniła, jak podaje Ukrinform.

Komisja Europejska ogłosiła nową rundę pozyskiwania środków w ramach pożyczek na cele obronne o wartości 21,3 mld euro.

Firma Havelsan podpisała z Nigerią memorandum w sprawie technologii obronnych.

Liczba przedsiębiorstw z sektora obronnego w krajach bałtyckich wzrosła o 30% w ciągu sześciu lat.

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