两家乌克兰国防制造商首次在北约招标中中标

乌克兰国防企业首次参与北约采购招标并成功中标。这是在乌克兰加入北约支持与采购署计划后才得以实现的。

乌克兰常驻北约代表团团长阿廖娜·盖特曼丘克在布鲁塞尔举行的乌克兰武器制造商平台UARM Hub启动仪式上发表讲话时透露了这一消息。

“我们正在建立一种全面的双向合作模式，”盖特曼丘克指出，并解释说，乌克兰与北约之间的关系不再遵循“捐助方—受助方”的原则，因为乌克兰也在为该联盟的安全作出直接贡献， 而乌克兰国防工业综合体正是这一贡献中最关键的组成部分之一。

据她介绍，这一作用已体现在北约的政策中： 在海牙举行的北约峰会上已决定，盟国对乌克兰国防以及乌克兰国防工业综合体的投资，可计入各成员国将国内生产总值（GDP）的5%用于本国国防这一目标指标的完成情况。

在乌克兰与北约关系中的其他积极进展中，盖特曼丘克提到了北约支援与采购署（NSPA）设立的专项合作机制——“安全合作支持伙伴关系”（Security Cooperation Support Partnership）， 该机制正是为乌克兰企业量身定制的。这使它们能够参与北约的采购项目。

她透露，已有两家乌克兰公司“参与了北约的招标并中标”。

此外，借助专门的合作伙伴搜寻机制，乌克兰企业和初创公司可以在盟国中寻找合作伙伴，共同开发技术、进行测试并扩大国防生产规模。

“归根结底，这一举措有助于乌克兰企业融入北约的国防创新与工业生态系统，”该代表团团长指出。

她还提到了乌克兰与北约国防创新加速器DIANA签署的谅解备忘录。赫特曼丘克强调，乌克兰是北约首个签署此类协议的合作伙伴。

“这为乌克兰企业和初创公司开辟了重要机遇： 参与北约创新竞赛、获取赠款资助、使用200多个试验场，以及通过DIANA资本网络接触私人投资者，”她解释道，据乌克兰通讯社报道。

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