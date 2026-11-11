В Таиланде арестовали бывшую королеву красоты за кражу 20 млн долларов

Бывшую обладательницу титула «Мисс Таиланд — 2000» Панадду Вонгпхуди арестовали вместе с мужем по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, супруги могли присвоить около 527 млн батов (более 15 млн долларов) из 815 млн батов, собранных благотворительным фондом «Онгкорн Тхамди».

Средства якобы тратили на личные нужды, в частности на погашение долгов по кредитным картам, предметы роскоши и строительство виллы с бассейном на Пхукете.

Проверка также выявила, что с момента регистрации в 2022 году фонд не подавал финансовой отчетности. По меньшей мере десять благотворителей уже пожаловались на возможное нецелевое использование пожертвований.

Скандал побудил власти Таиланда начать проверку благотворительных организаций по всей стране.

Источник: The Straits Times

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул поручил губернаторам провинций до конца декабря проверить земельные участки, которые могут незаконно принадлежать иностранцам через подставных лиц.

Нидерландский телеведущий и политик Эмиль Рателбанд, семья которого ищет информацию о его местонахождении, в конце прошлого года выехал из Таиланда в Лаос через мост тайско-лаосской дружбы. Об этом сообщила иммиграционная полиция Таиланда.

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