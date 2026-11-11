W Tajlandii aresztowano byłą królową piękności za kradzież 20 mln dolarów
Była zdobywczyni tytułu „Miss Tajlandii 2000” Panadda Wongphudi została aresztowana wraz z mężem pod zarzutem oszustwa i prania brudnych pieniędzy.
Według wersji śledczych małżeństwo mogło przywłaszczyć sobie około 527 mln bahtów (ponad 15 mln dolarów) z 815 mln bahtów zebranych przez fundację charytatywną „Ongkorn Thamdi”.
Środki te rzekomo wydawano na potrzeby osobiste, w szczególności na spłatę zadłużenia z tytułu kart kredytowych, zakup dóbr luksusowych oraz budowę willi z basenem na Phukecie.
Kontrola wykazała również, że od momentu rejestracji w 2022 roku fundacja nie przedkładała sprawozdań finansowych. Co najmniej dziesięciu darczyńców złożyło już skargi dotyczące możliwego niewłaściwego wykorzystania darowizn.
Skandal skłonił władze Tajlandii do rozpoczęcia kontroli organizacji charytatywnych w całym kraju.
Źródło: The Straits Times
Premier i minister spraw wewnętrznych Tajlandii Anutin Charnvirakul polecił gubernatorom prowincji, aby do końca grudnia sprawdzili działki, które mogą nielegalnie należeć do obcokrajowców za pośrednictwem osób figurantów.
Holenderski dziennikarz telewizyjny i polityk Emil Ratelband, którego rodzina poszukuje informacji o jego miejscu pobytu, pod koniec ubiegłego roku wyjechał z Tajlandii do Laosu przez most przyjaźni tajsko-laotańskiej. Poinformowała o tym tajlandzka policja imigracyjna.