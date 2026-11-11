W Tajlandii aresztowano byłą królową piękności za kradzież 20 mln dolarów

Była zdobywczyni tytułu „Miss Tajlandii 2000” Panadda Wongphudi została aresztowana wraz z mężem pod zarzutem oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

Według wersji śledczych małżeństwo mogło przywłaszczyć sobie około 527 mln bahtów (ponad 15 mln dolarów) z 815 mln bahtów zebranych przez fundację charytatywną „Ongkorn Thamdi”.

Środki te rzekomo wydawano na potrzeby osobiste, w szczególności na spłatę zadłużenia z tytułu kart kredytowych, zakup dóbr luksusowych oraz budowę willi z basenem na Phukecie.

Kontrola wykazała również, że od momentu rejestracji w 2022 roku fundacja nie przedkładała sprawozdań finansowych. Co najmniej dziesięciu darczyńców złożyło już skargi dotyczące możliwego niewłaściwego wykorzystania darowizn.

Skandal skłonił władze Tajlandii do rozpoczęcia kontroli organizacji charytatywnych w całym kraju.

Źródło: The Straits Times

Premier i minister spraw wewnętrznych Tajlandii Anutin Charnvirakul polecił gubernatorom prowincji, aby do końca grudnia sprawdzili działki, które mogą nielegalnie należeć do obcokrajowców za pośrednictwem osób figurantów.

Holenderski dziennikarz telewizyjny i polityk Emil Ratelband, którego rodzina poszukuje informacji o jego miejscu pobytu, pod koniec ubiegłego roku wyjechał z Tajlandii do Laosu przez most przyjaźni tajsko-laotańskiej. Poinformowała o tym tajlandzka policja imigracyjna.

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