В России священник-пауэрлифтер попал в ДТП со смертельным исходом

В Воронежской области РФ 40-летний священник Алексей Гончаров, известный в соцсетях как «Турбобатюшка», попал в смертельную аварию.

По данным российских СМИ, его спортивный Kia Stinger столкнулся с Opel, за рулем которого находилась 22-летняя девушка.

Она погибла. 20-летний пассажир Opel смог самостоятельно выбраться из автомобиля и вызвать скорую помощь.

Гончаров является мастером спорта по пауэрлифтингу и основателем спортивного движения «Турбо Русич». Сам священник отказался комментировать аварию.

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