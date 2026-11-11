W obwodzie woroneżskim w Federacji Rosyjskiej 40-letni ksiądz Aleksiej Gonczarow, znany w mediach społecznościowych jako „Turbo-batjuszka”, uległ śmiertelnemu wypadkowi.

Według rosyjskich mediów jego sportowa Kia Stinger zderzyła się z Oplem, którym kierowała 22-letnia dziewczyna.

Kobieta zginęła. 20-letni pasażer Opla zdołał samodzielnie wydostać się z samochodu i wezwać karetkę.

Gonczarow jest mistrzem sportu w trójboju siłowym oraz założycielem ruchu sportowego „Turbo Rusicz”. Sam ksiądz odmówił komentarza w sprawie wypadku.

Rosja wzmacnia ideologiczny wpływ na młodzież na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, wykorzystując w tym celu struktury religijne. W szczególności w okupowanej części obwodu donieckiego zorganizowano forum młodzieżowe „Prawosławny Donbas”.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna oficjalnie zatwierdziła co najmniej 12 modlitw związanych z wojną, w tym obowiązkową modlitwę „o Świętą Rus”, zawierającą prośbę o zwycięstwo Rosji. Informację tę podał 2 sierpnia Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna wezwała do zaostrzenia kontroli nad rozwodami i faktycznego powrotu do praktyk z czasów ZSRR.

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