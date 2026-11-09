Остров посреди океана, где живут всего 220 человек и тысячи пингвинов

Посреди Южной Атлантики расположен Тристан-да-Кунья — один из самых отдалённых обитаемых островов мира. Здесь проживает всего около 220 человек, нет аэропорта, а добраться до ближайшего крупного города можно только на корабле. В то же время остров стал домом для огромных колоний пингвинов, морских котиков и других редких животных.

Тристан-да-Кунья расположен посреди Южной Атлантики, вдали от ближайших континентов. Как пишет британское издание Express, постоянное соседство с пингвинами здесь — обычная часть жизни. А вот привычные для многих людей вещи, такие как быстрая поездка в соседний город или путешествие на самолете, для местных недоступны. На острове нет аэропорта или даже взлетно-посадочной полосы. Добраться сюда можно на корабле из Кейптауна в Южно-Африканской Республике. Расстояние составляет более 2700 километров, а путь обычно занимает около шести дней. В то же время при неблагоприятных условиях путешествие может растянуться даже на 15 дней.

До ближайшего побережья Южной Америки отсюда примерно 3700 километров. Из-за такой изолированности остров часто сравнивают с местом действия фильма «Изгой», где герой оказался вдали от цивилизации.

Небольшая община с богатой общей историей

На Тристан-да-Кунья постоянно проживают около 220 человек. Местная община настолько невелика, что большинство жителей хорошо знают друг друга. По данным обновления численности населения от 21 октября 2026 года, у всех жителей острова всего 11 различных родовых фамилий. Единственное постоянное поселение называется Эдинбург семи морей. Именно здесь сосредоточена повседневная жизнь общины. Однако привычной городской инфраструктуры, к которой привыкли жители крупных городов, здесь нет.

Например, заказать продукты на дом или быстро заскочить в супермаркет не получится. На острове работает один крупный продуктовый магазин. Он снабжает местных жителей основными товарами, которые привозят из-за границы: мукой, кофе, шоколадом, туалетной бумагой и вином. Есть здесь и паб — The Albatross, что в переводе означает «Альбатрос». Заведение работает по британским традициям и стало одним из мест, где собираются местные жители.

Чем зарабатывают жители острова

Несмотря на удаленность от остального мира, Тристан-да-Кунья поддерживает торговые связи с другими странами. Одно из главных направлений местного экспорта — омары. Их поставляют в Австралию, Новую Зеландию, США и страны Европы. Остальные жители занимаются сельским хозяйством, ремеслами и охраной природы. Также у острова есть необычный источник дохода: здесь выпускают почтовые марки и памятные монеты, которые покупают коллекционеры из разных стран.

Туристы тоже могут посетить Тристан-да-Кунья, но организовать такую поездку непросто. Из-за ограниченного транспортного сообщения и отсутствия инфраструктуры для массового туризма количество посетителей невелико. Желающим побывать на острове необходимо заранее пройти административные процедуры и согласовать поездку. А после этого — провести несколько дней в море.

Почему остров принадлежит Великобритании

Несмотря на то, что Тристан-да-Кунья расположен за тысячи километров от британских берегов, его жители имеют британское гражданство. История связи острова с Великобританией началась ещё в начале XIX века. В 1816 году Великобритания аннексировала архипелаг. Это произошло вскоре после ссылки Наполеона на соседний остров Святой Елены. Британские власти опасались, что сторонники бывшего французского императора могут использовать Тристан-да-Кунья в качестве базы для попытки его освобождения. Поэтому Лондон направил туда военный гарнизон.

В настоящее время архипелаг входит в состав британской заморской территории. Она охватывает четыре основных острова: Тристан-да-Кунья, Найтингейл, Инаксесибл и Гоф. Постоянных жителей на трёх последних нет, однако они отнюдь не безлюдны.

Тысячи пингвинов и редкие морские животные

Одна из главных особенностей архипелага — его природа. Благодаря течениям Южной Атлантики и Антарктики окружающие воды стали средой обитания многих морских животных. Здесь можно встретить горбатых китов и кашалотов, дельфинов, а также синих акул. Последних относят к видам акул, которых интенсивно вылавливают во всем мире, в частности из-за высокой стоимости их плавников.

На побережье расположены огромные колонии морских животных. По данным National Geographic, на островах архипелага обитают около 200 тысяч хохлатых пингвинов, более пяти миллионов тонкоклювых буревестников и примерно 300 тысяч субантарктических морских котиков. Чтобы защитить эту уникальную природу, в ноябре 2020 года вокруг архипелага создали морскую природоохранную зону площадью почти 700 тысяч квадратных километров. На момент создания она стала самой большой в Атлантическом океане.

Для небольшого сообщества, живущего вдали от крупных городов и континентов, сохранение дикой природы имеет особое значение. Поэтому охрана морских животных и окружающей среды стала одним из важных направлений жизни архипелага. Об этом пишет Express.

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