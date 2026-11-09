В январе–сентябре в Гонконг поступило 165 тонн золотых слитков российского происхождения. Китай остается основным рынком сбыта российского золота после введения западных санкций.

По данным таможенной статистики, на которые ссылается Центр экономического прогнозирования Газпромбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли более чем в три раза.

Если сравнивать с довоенным 2021 годом, экспорт увеличился более чем в 55 раз. Тогда Гонконг импортировал всего 3,3 тонны российского золота за весь год.

В настоящее время российское золото составляет около 15% всего золота, поступающего в Китай через Гонконг. Этот порт привлекателен для экспортеров отсутствием пошлин и НДС на золото, а также прямым доступом к китайскому рынку.

В то же время Россия начала активно продавать золото из государственных резервов для финансирования бюджетного дефицита. По оценкам аналитиков, в течение 2026 года Центробанк РФ реализовал около 60 тонн драгоценного металла. Это крупнейшая распродажа с 1998 года.

В отличие от России, Китай продолжает наращивать золотые резервы. Народный банк КНР покупает золото уже 23 месяца подряд.

Источник: Центр экономического прогнозирования Газпромбанка

Центральный банк РФ второй квартал подряд стал мировым лидером по объемам сокращения золотого запаса, реализовав 18,66 тонны в третьем квартале 2026 года для покрытия дефицита рекордно высокого военного бюджета.

За первые семь месяцев 2026 года в Гонконг поступило 100 тонн золотых слитков российского происхождения. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за всю доступную историю статистики.

С декабря запасы золота РФ сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года.

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