1月至9月，香港共进口了165吨源自俄罗斯的金条。在西方实施制裁后，中国仍是俄罗斯黄金的主要销售市场。

据俄罗斯天然气工业银行经济预测中心援引的海关统计数据显示，与去年同期相比，供应量增长了三倍多。

若与2021年（战争爆发前）相比，出口量增长了55倍以上。当时，香港全年仅进口了3.3吨俄罗斯黄金。

目前，俄罗斯黄金约占经香港流入中国的黄金总量的15%。该港口对出口商极具吸引力，原因在于黄金免征关税和增值税，且可直接进入中国市场。

与此同时，俄罗斯开始积极出售国家储备黄金以弥补预算赤字。据分析师估计，2026年全年，俄罗斯央行出售了约60吨黄金。这是自1998年以来最大规模的黄金抛售。

与俄罗斯不同，中国仍在持续增加黄金储备。中国人民银行已连续23个月购买黄金。

来源：俄罗斯天然气工业银行经济预测中心

俄罗斯央行连续两个季度在黄金储备削减规模上位居全球首位，2026年第三季度出售了18.66吨黄金，以弥补创纪录的高额军事预算赤字。

2026年前七个月，香港共接收了100吨源自俄罗斯的金条。这一数字是去年同期三倍，创下有统计以来的最高纪录。

自12月以来，俄罗斯的黄金储备减少了约62吨——这是自1998年金融危机以来最大的降幅。

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