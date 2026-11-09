W okresie od stycznia do września do Hongkongu trafiło 165 ton sztabek złota pochodzenia rosyjskiego. Chiny pozostają głównym rynkiem zbytu rosyjskiego złota po wprowadzeniu sankcji zachodnich.

Według danych statystycznych służb celnych, na które powołuje się Centrum Prognoz Ekonomicznych Gazprombanku, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wolumen dostaw wzrósł ponad trzykrotnie.

W porównaniu z przedwojennym rokiem 2021 eksport wzrósł ponad 55-krotnie. Wówczas Hongkong importował zaledwie 3,3 tony rosyjskiego złota w ciągu całego roku.

Obecnie rosyjskie złoto stanowi około 15% całego złota, które trafia do Chin przez Hongkong. Port ten jest atrakcyjny dla eksporterów ze względu na brak ceł i podatku VAT od złota oraz bezpośredni dostęp do rynku chińskiego.

Jednocześnie Rosja zaczęła aktywnie sprzedawać złoto z rezerw państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego. Według szacunków analityków w 2026 roku Bank Centralny Federacji Rosyjskiej sprzedał około 60 ton tego kruszcu. Jest to największa wyprzedaż od 1998 roku.

W przeciwieństwie do Rosji Chiny nadal zwiększają swoje rezerwy złota. Ludowy Bank Chin kupuje złoto już od 23 miesięcy z rzędu.

Źródło: Centrum Prognoz Ekonomicznych Gazprombanku

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej drugi kwartał z rzędu stał się światowym liderem pod względem skali redukcji rezerw złota, sprzedając 18,66 ton w trzecim kwartale 2026 roku w celu pokrycia deficytu rekordowo wysokiego budżetu wojskowego.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2026 roku do Hongkongu trafiło 100 ton sztabek złota pochodzenia rosyjskiego. To trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i rekordowy wynik w całej dostępnej historii statystyk.

Od grudnia rezerwy złota Rosji zmniejszyły się o około 62 tony — jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 1998 roku.

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