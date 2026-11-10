Zelenski oświadczył, że nie ma zamiaru sprawiać, by Trump był szczęśliwy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach z premier Danii Mette Frederiksén spotkał się ze studentami Uniwersytetu w Kopenhadze i odpowiedział na pytania dziennikarzy. Zaznaczył, że nie wysłał ukraińskiej delegacji na rozmowy do Abu Zabi po to, by zadowolić Donalda Trumpa.



„Być może zabrzmi to niezbyt uprzejmie, ale moim zadaniem nie jest uszczęśliwianie Trumpa. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, aby zaangażować Amerykanów i Europejczyków w rozmowy” – odpowiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski skomentował również zbliżenie Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Według niego amerykański prezydent mógł liczyć, że w ten sposób skłoni Kreml do negocjacji, zwłaszcza poprzez złagodzenie sankcji i zawarcie umów gospodarczych z Rosją.

„Jednak na dzień dzisiejszy widzimy, że to nie zadziałało” – stwierdził Zełenski, wzywając Trumpa do poszukiwania innych sposobów wywierania presji na Putina.

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Przypomnijmy, że podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego podsumowującego pierwszy dzień konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

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